Мнение: Бурная имитация

12.12.2020, 0:56, Разное

В Подмосковье вводят новую норму – посещение кафе и ресторанов на новогодних корпоративах разрешается только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Абсурдность и идиотизм решения сомнений не вызывает, но оно идет в рамках все той же чиновничей логики – если ты не понимаешь, что происходит и не можешь ничего сделать – нужно что-нибудь запретить или зарегулировать. Бюрократия должна генерировать решения, даже абсурдные – это единственный доступный ей метод управления. Рефлексивный.

Нет смысла обсуждать кретинизм этого решения. Запреты, касающиеся посещений общепита, на фоне массового скопления людей в транспорте выглядят нелепо. Еще более идиотскими выглядят запреты на часы работы, как будто вирус днем менее опасен, чем вечером или ночью.

В любом случае чиновник не может сидеть просто так. Он должен безостановочно принимать решения, имитируя бурную деятельность. Результат этой деятельности значения не имеет. Важен процесс. Процесс генерирования решений самодостаточен, именно по нему судят об эффективности работы бюрократа. Чем толще папка с отчетами о проделанной работе – тем она эффективнее.