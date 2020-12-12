Мнение: Преследование фашистов в Боливии

12.12.2020, 0:52, Разное

Один из главарей боливийских фашистов Камачо (для тех кто не в курсе кто это, отсылаю к прошлогоднему большому переводному материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5418075.html), который на выборах президента набрал 14%, оказался под следствием.

На него заведено уголовное дело, где он обвиняется в подготовке, организации и осуществлении государственного переворота и захвате власти.

Это уже 2-й кандидат в президенты, на которого заведено уголовное дело. Ранее была открыта целая кипа дел против Аньес, которая возглавляла фашистскую хунту.

Против Камачо есть масса улик, потому что он и его люди всячески документировали свое участие в захвате власти для последующей глорификации. На практике же, все что должно было прославить Камачо, теперь является компроментирующими материалами и уликами, которые делают его посадку весьма вероятной, если он конечно по примеру других, более смышленных хунтят, не драпанет в Панаму или Бразилию.

Кроме того, уголовные дела заведены на верхушку боливийской армии, которая поддержала фашистский переворот. Среди них генералы Уильямс Калиман Ромеро, Флавио Густаво Арсе Сан Мартин, Серхио Карлос Орельяна Сентеллас, а также начальник полиции Юрий Кальдерон Марискаль.

Их действия квалифицируются прокуратурой Боливии как терроризм и заговор с целью свержения законной и демократически избранной власти. Что иронично, военным тут изрядно подгадил все тот же Камачо, который во время фашистского переворота, распространял видео, в котором самолично утверждал,что его отец договорился с руководством армии и полиции и совместными усилиями они вынудили законного избранного президента покинуть свой пост. Теперь эти заявления Камачо являются уликой против руководства ВС Боливии.

Прокуратура выпустила также специальную бумагу, которая предписывает миграционной службе и пограничникам Боливии принять меры, чтобы вышеуказанные лица не могли бежать из Боливии.

В целом, масистам почет и уважание – не побоялись тронуть армейский клоповник и начали последовательно вырубать не только политическую, но и военную верхушку фашистского переворота.

Так забавно наблюдать, когда боливийские хунтята вопят о "репрессиях против демократии" попутно пытаясь бежать из страны. Арсе и Моралесу можно пожелать последовательности в грядущей юридической зачистке – чем лучше зачистят участников хунты и пособников гос.переворота, тем более стабильным будет будущее Боливии и тем проще ей будет проводить субъектную политику. не опасаясь очередного удара в спину от любителей гринго.