Мнение: О предстоящих потерях фанатов Илона Маска

12.12.2020, 0:50, Разное

Tesla – это уже больше, чем современное средство передвижения. Tesla – это даже больше, чем бренд, имя или имидж. Tesla – это уже #религия. Такая же сформированная, как религиозная приверженность фанатов Apple своему кумиру.

И как в любом культе, кто-то теряет – кто-то находит, но теряющих всё же большинство. Тогда как все находки – у гения самопиара и пиара Илона Маска.

Аналитик JPMorgan Райан Бринкман посоветовал клиентам не увеличивать свои доли в Tesla, перед включением компании в эталонный индекс S&P 500 21 декабря.

Tesla, торгующаяся сейчас по 650 долл. за акцию , получила от JPMorgan целевую цену всего в 90 долл. То есть JPMorgan считает, что детище Илона Маска переоценено примерно в 7 раз

Райан Бринкман подчёркивает, что акции Tesla «по всем традиционным показателям не просто переоценены, но и значительно переоценены». По его подсчётам, акции в 1325 раз превышают долгосрочный мультипликатор P/E и в 291 раз превышает прогноз на 2020 год. «Компания, показывающая квартальную прибыль – как в III кв. 2020 года – в 337 млн долл. – не может стоить 500 млрд долл.», – заключает аналитик.

Tesla, и правда, тот самый случай, когда, покупатели платят скорее за мечту, ожидая увидеть в компании новый Apple, чем за реальные рыночные показатели. Но в отличие от Apple у Tesla – огромная конкуренция на рынке, десятки производителей в мире поджимают Tesla с электромобилями, причём рынок этот хотя и быстрорастущий, но низкомаржинальный. Если Apple до сих пор имеет до 100% прибыли к себестоимости продуктов, плюс сумела создать стабильный, огромный денежный поток от сервисов, привязанных к своей продукции, то Tesla ни одним из признаков Apple похвастаться не может.

Это означает, что акционеры Tesla, счастливо наблюдающие за ростом своих бумаг, и в уме подсчитывающие барыши, рискуют потерять всё и даже больше. На длинных интервалах текущая цена имеет свойство приближаться к долгосрочным целям. Соответственно, инвесторы столкнутся с масштабными потерями, как только увидят жёсткую конкурентную со стороны других производителей, лучше умеющих управлять издержками. Разве что Илон #Маск что-нибудь придумает.

А вы ему верите?