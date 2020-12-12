Международный уголовный суд в Гааге согласился расследовать дело о ситуации в Украине

12.12.2020, 0:34, Новости дня

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела в ситуации в Украине. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте суда 11 декабря.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года.

“После тщательного и независимого процесса я могу объявить сегодня, что установленные законом критерии для начала расследования ситуации в Украине соблюдены”, – сказала Бенсуда.

По информации прокурора, суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, “были совершены в контексте ситуации в Украине”.

Речь идет о трех видах преступлений:

совершенных в контексте ведения боевых действий;

совершенных во время задержаний;

совершенных в Крыму.

Бенсуда отметила, что эти преступления совершали различные стороны конфликта.

“Следующим шагом будет запрос разрешения у судей Палаты предварительного производства суда на начало расследования”, – сказано в релизе.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 11 декабря встретился с Бенсуда накануне проведения 19-й сессии Ассамблеи государств – участников Римского статута в Гааге, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта. Приятно отметить, что доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием для самой высокой международной инстанции в сфере уголовной юстиции”, – сказал Мамедов.

В Офисе генпрокурора объяснили, что в дальнейшем судебная палата офиса прокурора Международного уголовного суда должна принять решение об открытии полноценного расследования о возможном совершении военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта в Украине.

“Речь идет, в частности, об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова”, – отметили в ведомстве.

На встрече Мамедов назвал решение Бенсуда “очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса”. Он подтвердил способность украинской прокуратуры обеспечить привлечение к ответственности подозреваемых в совершении военных преступлений на подконтрольной Украине территории, и отметил, что Украина рассчитывает на привлечение Международным уголовным судом к ответственности военных преступников и их пособников.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу “Ситуация в Украине”. В документе указывается, что “ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”. После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщил, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму, отмечало агентство “РБК-Украина”. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.