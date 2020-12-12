 

Денисова встретилась с гражданами Украины, которые провели три года в плену в Ираке

12.12.2020, 0:34, Новости дня

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 11 декабря встретилась с Евгением Фоменковым и Александром Санпитером, которые вернулись домой после трех лет пребывания в плену в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Денисова заверила освобожденных, что обеспечит парламентский контроль за соблюдением их прав и свобод и получением ими необходимой помощи.

Санпитер и Фоменков попросили обеспечить им медицинское обследование.

За содействие в освобождении граждан Украины Офис президента поблагодарил почетного консула Ирака Шакера Фархана Али, официальных лиц городов Сулеймания, Эрбиль, Багдад и правительства Ирака.

Харьковские бизнесмены Санпитер и Фоменков были похищены в августе 2017 года в городе Сулеймания в Ираке. Об этом в январе 2019 года сообщил ветеран батальона “Донбасс” Евгений Шевченко в блоге на “Цензор.НЕТ”.

По его информации, Санпитера и Фоменкова взяли в заложники из-за обмана украинских чиновников, которые обещали продать Ираку вооружение на $1 млн, но не выполнили обязательств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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