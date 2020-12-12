 

Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала, что во время гололедицы упала 40 раз

12.12.2020, 0:34, Новости дня

Школьница Мария Моисеенко, ставшая звездой соцсетей после видео с Андреевского спуска, где она множество раз падает из-за гололедицы, рассказала телеканалу “Украина 24”, как смогла добраться домой.

Видео со школьницей появилось в сети 10 декабря, когда в столице сильно ухудшилась погода и на дорогах появилась гололедица. Девочка долгое время безуспешно пыталась подняться по Андреевскому спуску, но каждый раз падала и соскальзывала вниз.

Журналистам она рассказала, что упала около 40 раз. В итоге дойти домой ей помог брат.

Мама девочки Инна Моисеенко рассказала, что смотрела видео с дочерью со слезами на глазах.

“Моя первая реакция была – я плакала. Слава богу, все кончилось хорошо, у Маши спортивный характер. Она светлый ребенок, я думаю, о ней будут только смешные, хорошие видео”, – сказала она.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/1194704054316781/

Погодные условия в Украине ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движения транспорта: “Укрзалізниця” сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.

Также из-за гололеда в Киеве 10 декабря 163 человека обратились за помощью с травмами.

На 12 декабря синоптики снова передают гололедицу, спасатели объявили желтый уровень опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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