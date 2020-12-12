Фиксируются жалобы иностранных государств на подделки результатов ПЦР-тестов украинцев – И.о. главы Центра общественного здоровья

12.12.2020, 0:34, Новости дня

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин опроверг вероятность того, что статистика по коронавирусу, которая публикуется в Украине ежедневно, неправдива. Об этом он сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Статистика по тестированию и заболеваемости собирается каждый день, и сейчас оснований говорить о том, что она занижена или завышена, у нас нет. Действительно, мы получаем информацию от всех больниц и областных лабораторны центров, и такая статистика, по нашему мнению, объективна”, – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что фиксируются жалобы в отношении подделок результатов ПЦР-тестов, которые выявляют в других государствах, куда украинцы приезжают или на отдых, или по работе.

“Это явление довольно распространено в последнее время, и мы имеем несколько официальных обращений со стороны иностранных государств с просьбой внедрить действенный механизм защиты результатов ПЦР-исследований. Потому в ближайшее время такая система защиты будет внедрена, либо возможность проверки результата в автоматическом режиме на официальных сайтах”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.