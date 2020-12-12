 

На 3D-принтере распечатали чувствительные пальцы для робота

12.12.2020, 0:28, Новости дня

Роботы нового поколения получат руки с чувствительными пальцами, которые сможет аккуратно работать не только с техникой, но и с живыми тканями. А все благодаря разработкам японских ученых, которые использовали для создания отдельных деталей технологии 3D-печати.

В частности, на 3D-принтере удалось распечатать пальцы для рук робота, которые отличаются особой чувствительностью. По словам специалистов, именно технологии печати на 3D позволили усложнить конструкцию, поскольку другие методы не могли обеспечить такого результата.

Ожидается, что роботы, оснащенные чувствительными руками, смогут переносить хрупкие предметы или ухаживать за пожилыми и больными людьми, заменяя сиделок.



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