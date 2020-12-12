Ученые исследовали понимание счастья у разных народов

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12.12.2020, 0:28, Новости дня

Ученые из Калифорнийского университета провели исследования в 63 странах, расположенных на разных континентах Земли, и пришли к выводу, что понимание счастья неодинаково у представителей восточной и западной цивилизаций.

Основная разница в целях, которые диктует людям классическое общество в Азии или Европе. С одной стороны счастье определяется как гармоническое сосуществование в коллективах, семьях и обществах. С другой стороны, культивируется индивидуализм, личный успех и право на приватность.

В общем, понимание счастья зависит еще и от уровня благосостояния в стране, традиционной религии, культуры народа и прочих факторов. Единого рецепта для всех нет и быть не может, отмечают исследователи.



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