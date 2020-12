Мнение: Статья, которую блокирует Фейсбук

12.12.2020, 0:24, Разное

Узнал сегодня новое. Вот эту ссылку – https://telegra.ph/FAUCHI-KOGDA-TY-IMEL-TU-EHTIKU-12-11 – Фейсбук не то что не показывает, он ее НЕ ДАЕТ РАЗМЕСТИТЬ. Вообще. Кто хочет, может сам попробовать. Блокирует весь ресурс целиком, весь telegra.ph. Кто помнит, еще совсем недавно он и в России был заблокирован Роскомнадзором. Не целиком, конечно – через анонимайзер можно было выйти. Такого, чтобы пост с со ссылкой просто бы НЕ СТАВИЛСЯ – такого даже тогда не было. А на Фейсбуке есть! Фейсбук не дает разместить ссылку на статью, написанную на русском языке. Вот как бережет утраченную нами мораль.

И все-таки статья, на которую Фейсбук даже не дает поставить ссылку (!), размещенная на ресурсе Телеграф-пиэйч, слишком занятна, чтобы ее не процитировать, причем целиком. Понятно, что это какой-то слив – но слив очень аргументированный. Направлена она против Фаучи, “ученого”-администратора, и в ней меня больше всего умилило одно обстоятельство: пишут, что дивный Фаучи обязан своей непотопляемостью, в частности, тому, что сам он возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (ключевая, как вы понимаете, медицинская должность сегодня в мире), а его жена – Департамент биоэтики Национального института здоровья США, то есть – основной контрольный орган Америки в области здравоохранения. Жена проверяет мужа! Хрестоматийнейший “конфликт интересов” – и не то что годы, десятилетия в самих США никто по этому поводу не чешется. Разве не красота? Это не красота, это БигФарма.

А вот сама статья:

“Еще один ключевой персонаж и несомненный бенефициар пандемии – Энтони Фаучи, c 1984 года глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), учреждения с годовым бюджетом $6 миллиардов. Фаучи служил в качестве советника шести президентам США, начиная с Рональда Рейгана, и станет Главным медицинским советником в будущей администрации Байдена. Будучи не столько ученым, сколько политиком и лоббистом по натуре, он смог найти подход к каждому и сохранить свою должность даже при Трампе, известном внезапными увольнениями должностных лиц. Фаучи давно не ученый и даже на рубеже 70-х-80-х, когда заходил в лаборатории не в качестве почетного гостя, не был ни эпидемиологом, ни инфекционистом. Однако именно он в силу своей позиции стал фактически главным публичным лицом «сопротивления эпидемии» в США. И не просто «публичным лицом», но ключевым участником рынка фармпрепаратов, принимающим решения о лечении болезни и ставящим крест на отдельных лекарствах и схемах лечения.

В 2015 году Фаучи назвали 14-м по цитируемости ученым всех времен. Как это получилось, если его реальная научная деятельность закончилась в 80-е? Все просто и понятно – подавляющее большинство публикаций после 1985 (а недоброжелатели скажут, что все) – это традиционная для современной науки история, когда фамилия администратора указывается в качестве соавтора или редактора научных публикаций. И тут Фаучи отличается от наших прославленных дедушек-академиков только масштабами. Все публикации по проблеме ВИЧ, выходившие в США (и большинство – по эпидемическим лихорадкам) с 1985 года имеют в числе авторов фамилию Фаучи.

При этом методы института и отношения с пациентами и отчетностью всегда вызывали вопросы.

Так, в течение 1980-1990 гг. институт активно тестировал препараты и вакцины против ВИЧ/СПИД на афроамериканских и латиноамериканских детях из приемных семей. Отдельные препараты после этого так и не были одобрены для использования на несовершеннолетних, поскольку были признаны небезопасными для детей.

Клинические исследования проходили с грубейшими нарушениями: многие из приемных родителей не подписывали согласие, в отдельных случаях было доказано, что согласия на испытания были фальсифицированы или получены фактически принудительно – с использованием всех мер давления, которыми обладают власти по отношению к усыновителям. Дети, находящиеся в учреждениях опеки вовлекались в клинические испытания, которые не были одобрены ответственными за них чиновниками.

Как минимум трое детей участвовали в фазе I клинических исследований, что напрямую запрещено правилами проведения КИ. При этом цифра 3 не должна создавать иллюзий, что таких детей было мало. Доказательства по таким делам собираются мучительно тяжело и в индивидуальном порядке, расследователи твердо доказали три конкретных случая, что позволило заявить о тенденции. Ситуацию для расследований усложняло то, что документация велась с нарушениями, значительная часть данных или не фиксировалась, или была уничтожена позднее.

Нередкими были и смерти в результате врачебных ошибок в ходе клинических испытаний NIAID. Как минимум десять из упомянутых детей-сирот умерли во время тестирования дапсона, препарата против проказы, который одно время рассматривался в качестве потенциальной терапии при ВИЧ-инфекции. Как заявили сотрудники NIAID по этому поводу, “неожиданным открытием в результате нашего исследования стало то, что общая смертность при приеме исследуемого препарата была значительно выше в группе ежедневного приема дапсона. Это открытие остается необъяснимым”.

В 2003 г. 33-летняя беременная женщина приняла участие в проводимых NIAID клинических испытаниях еще одного ВИЧ-препарата – невирапина с целью защиты от ВИЧ будущего ребенка. Перед испытаниями врачи не проинформировали ее о том, что данный препарат часто вызывает тяжелые побочные эффекты и, в частности, негативно влияет на работу печени. Несмотря на то, что у женщины вскоре развились признаки печеночной недостаточности, ей продолжали вводить невирапин, что в конечном итоге привело к смерти.

Это вовсе не помешало NIAID продолжить клинические испытания невирапина на беременных и младенцах в Уганде, не сообщив Джорджу Бушу, занимавшему в то время пост президента США, о проблемах с безопасностью. В противном случае, как писал тогда Фаучи один из его непосредственных подчиненных, “это решение могло иметь колоссальные последствия для использования невирапина во всем мире для прерывания передачи вируса от матери ребенку”. Один из сотрудников Фаучи переписал отчет о безопасности, удалив из него вывод о том, что невирапин может представлять угрозу для пациентов, и заменив его своим заключением о том, что препарат безопасен. Независимая аудиторская проверка выявила проблемы с оценкой и докладами о нежелательных побочных явлениях, а также о нескольких смертях, которые остались незафиксированными. Тем не менее, Фаучи снова сохранил свое место главы NIAID и доверенного лица Буша в области медицины.

Настоящий дипломат в отношениях с вышестоящими, Фаучи демонстрирует подчиненным совсем другое лицо: приписывает себе заслуги, но перекладывает ответственность на других в случае неудач. Его сотрудник Джонатан Фишбейн в 2005 г. высказал исполнительному комитету сомнения в безопасности невирапина и был уволен сразу после этого. Хотя Фаучи отрицал свою роль в увольнении Фишбейна, позже было доказано, что оно произошло с его одобрения. Никаких дополнительных мер предосторожности кроме увольнения несогласных сотрудников в отношении невирапина принято не было.

Особые отношения Фаучи с медицинской этикой, возможно, объясняются тем, что он женат на главе Департамента биоэтики Национального института здоровья США (NIH) – основного государственного института (вернее конгломерата институтов) США, занимающегося исследованиями в области здравоохранения и медицины. Именно она, в частности, устанавливает этические рамки для клинических испытаний вакцин и препаратов против COVID-19.

Отличный тандем и удачная долгосрочная инвестиция в развитие человеческого капитала. Став главой института, Фаучи в следующем году женился на работавшей в его подчинении медсестре Кристин Гэди (но харассмент не наш предмет), девушке из Джерси, дочке мэра маленького городка. Через несколько лет она получает степень по философии и биоэтике Джорджтаунского университета, что позволяет в дальнейшем занять ей пост главы Департамента биоэтики и на протяжении нескольких лет возглавлять Президентскую комиссию по изучению биоэтических вопросов. Понятно, что в такой ситуации мертвых детей и рожениц можно смело выносить за скобки.

Правила о «конфликте интересов» – действительно не для Фаучи. Что хорошо видно и в его роли во время пандемии коронавируса.

Фаучи является горячим сторонником лечения COVID-19 с помощью ремдесивира и противником гидроксихлорохина, на почве чего у них с Трампом даже вышла размолвка. Не нам здесь анализировать научную составляющую, просто восстановим хронологию. Начиная с китайского этапа развития пандемии т.н. «малярийный протокол» считался одним из ключевых в борьбе с COVID-19 и, как казалось практикам, демонстрировал куда большую эффективность чем другие предлагаемые на первых этапах пандемии средства.

Однако начиная с мая (одновременно с выходом ремдесевира от Gilead в третью стадию КИ) в разных журналах стали выходить статьи, адресно критикующие именно малярийный протокол, как опасный для жизни пациентов. Бомба «взорвалась», когда два ключевых англоязычных медицинских издания – The Lancet и The New England Journal of Medicine опубликовали «исследование», согласно которому среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин против COVID-19, наблюдались повышенный уровень смертности и проблемы с сердцем.

Статья произвела фурор. Целый ряд стран изменил протоколы лечения COVID-19, изъяв из них гидроксихлорохин. ВОЗ прекратила исследования препарата для пациентов с коронавирусом из соображений безопасности. Выводы в статье в точности подтверждали публичные заявления Фаучи, которые он сделал еще в марте, задолго до публикации исследования, назвав возможность того, что гидроксихлорохин сработает, “анекдотической”. Статья чрезвычайно обрадовала Фаучи, улыбавшегося во время посвященного ей интервью CNN. Но самое интересное было впереди.

3 июня 2020 г. The Guardian сообщила в своем расследовании, что данные, опубликованные в The Lancet, были получены от Surgisphere, крохотной компании со штатом в 11 человек, среди которых числятся малоуспешный научный фантаст и порномодель. В данных был обнаружен целый ряд ошибок. Кроме того, хотя на сайте было указано, что компания самостоятельно собирает данные, глава Surgisphere Сапан Десаи сообщил, что они лишь агрегируют чужие базы и, таким образом, ни за что не отвечают. 5 июня 2020 г. The Lancet отозвал статью, но эффект уже был произведен. Тем более, что ремдесевир получил разрешение на временное использование при COVID-19 именно в мае, фактически одновременно с валом разоблачений гидроксихлорохина.

Все положительные для ремдесевира данные были получены в исследованиях так или иначе ассоциированных с институтом Фаучи. Все отрицательные или нейтральные – в международных исследованиях от Китая до Европы. 16 октября глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что масштабные исследования лекарств ВОЗ показывают, что ремдесевир слабо влияет на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице

Но бороться в случае ремдесевира явно есть за что. Препарат запатентован Gilead, которая устанавливает цену в $520 за флакон для частных страховых компаний и $390 для правительства США при себестоимости в $9. Его испытания начались еще 21 февраля 2020 г., что объясняет резкую реакцию Фаучи на одобрение Трампом гидроксихлорохина: кому понравится реклама конкурента, сделанная президентом США, когда твой собственный препарат вот-вот будет представлен публике. 30 апреля Фаучи лично объявил об успехе испытаний ремдесивира (до официальной публикации результатов далеко не таких однозначных было несколько месяцев), на следующий же день FDA одобрила его использование в чрезвычайных ситуациях. Вопреки требованиям этики, Фаучи не раскрывает свои финансовые взаимоотношения с Gilead или другими фармацевтическими компаниями, однако это сделали некоторые сотрудники NIAID, получавшие гранты от Gilead (Джудит Аберг, Джейсон Бейкер, Эрик Даар и другие).

Кстати, в отношении вакцинации Фаучи принадлежит к умеренным вакцино-скептикам, постоянно говоря о том, что надо подождать и понаблюдать за эффективностью вакцин, а не ждать от них панацеи. И это логично, интересы производителей противовирусных препаратов (а с ними карьера Фаучи неразрывно связана десятилетия) и производителей вакцин в экономическом смысле противоположны.

Фаучи безусловно политик и лоббист от медицины, а не врач и ученый. И гений в своем роде. Его должность предоставляла ему и сцену для выступлений, и возможность заработать. Пандемия COVID – с доминированием политических, экономических, медийных факторов, слабо прикрытых рвущейся оболочкой околонаучных терминов – стала для Фаучи звездным часом, возможностью покинуть все более скучную и бесперспективную нишу ВИЧ-просветителей и борцов с тропическими лихорадками. И Джо Байден вряд ли станет последним президентом, советником которого будет Фаучи: надо держатся за работу, которая приносит такое масштабное удовлетворение”.

Интересная информация, что уж тут говорить. Мы тут в России – дети, чумазые, веселые и смешные. Все, включая Путина.