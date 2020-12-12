 

Политтехнолога Бен Ладена досрочно освободили из тюрьмы в США

12.12.2020, 0:18, Новости дня

Политтехнолог Усамы бен Ладена Адель Абдель Бари был досрочно освобожден из тюрьмы в США из-за того, что он страдает ожирением и астмой, сообщают британские СМИ.

Вследствие своих заболеваний Бари попал в группу риска по инфицированию коронавирусом. После освобождения он вернулся к жене в свою квартиру в Лондоне, сообщает телеграм-канал RT со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается в сообщении, власти Великобритании решили не депортировать соратника «террориста номер один» на его родину в Египет, руководствуясь обязательствами в области прав человека: в противном случае Бари грозила смертная казнь. Уточняется, что он был арестован в Британии в 1999 году, а в 2012-м его экстрадировали в США. Барии пошел на сделку со следствием и признал вину в терактах, произошедших в 1998 году, в результате которых погибли 228 человек. Он был осужден на 25 лет, 16 из них списали – все эти годы он провел под следствием.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации сына бен Ладена Хамзы бен Ладена.



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