SpaceX отменила запуск Falcon 9 за 30 секунд до старта

12.12.2020, 0:18, Новости дня

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7 отложен, информирует компания SpaceX.

Старт был задержан более чем на час из-за сильного ветра в районе пусковой площадки. Ракета должна была стартовать с мыса Канаверал в 12.55 по времени Восточного побережья США (20.55 мск), но за 30 секунд до команды на запуск отсчет времени был остановлен. Причина отмены запуска не сообщается. Обычно отмена запуска прямо перед стартом связана с отклонениями в показателях каких-либо систем. Новая попытка запуска состоится не раньше воскресенья, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, спутник SXM-7 для радиовещательной компании SiriusXM собирались запустить еще в августе, но тогда старт был перенесен по техническим причинам. 6 декабря SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции.