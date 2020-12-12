Международный уголовный суд захотел расследовать ситуацию на Украине и в Крыму

12.12.2020, 0:18, Новости дня

Прокуратура Международного уголовного суда считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории Украины, сообщила прокурор Фату Бенсуда. Возможное расследование касается и Крыма.

Она рассказала, что был проведен «тщательный и независимый процесс», по итогам которого можно объявить о соблюдении «правовых критериев для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине». Прокуратура намерена попросить судей палаты предварительного производства МУС «о предоставлении санкции на возбуждение расследований». Палата может либо разрешить провести полноценное расследование, либо отклонить запрос, передает ТАСС.

Как сказала Бенсуда, есть «разумные основания» считать, что на Украине «совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности». Речь идет о преступлениях, совершенных различными сторонами конфликта в контексте ведения боевых действий, во время содержания под стражей и в Крыму.

Бенсуда заявила, что «компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой». Кроме того, «национальная судебная система «отсутствует» на территории, находящейся под контролем противной стороны».

Предварительное изучение ситуации было инициировано в 2014 году на основании заявления Киева о признании юрисдикции МУС. Кроме того, «учитывалась доступная информация об имеющих отношение к ситуации на Украине национальных процессуальных действиях, инициированных» Россией, передает РИА «Новости».

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с Бенсудой поблагодарил прокуратуру МУС за принятое решение. Украина рассчитывает на привлечение к ответственности «военных преступников» и их «пособников», действовавших на территории Крыма и Донбасса. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба также поприветствовал это решение. Он заявил: «Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

В 2016 году Международный уголовный суд в Гааге признал воссоединение Крыма с Россией равнозначным вооруженному конфликту между Украиной и Россией. МИД РФ заявил, что МУС не оправдал возложенных на него надежд, став зависимым органом. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Кроме того, Москва не признает юрисдикцию МУС по якобы имеющему место противостоянию российских и украинских военных в Донбассе.