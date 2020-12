Мистическое существо с копытами и его следы – это был Дьявол?

12.12.2020, 7:15, Разное

Существует огромное количество различных следов, которые по разным причинам относят к необъясненным. К данному феномену мы относим лишь копытоподобные следы, поскольку во всех случаях их появления выделяются общие признаки, отличные от других феноменов, в которых фигурирует появление необычных следов.

Копытоподобные следы во многих культурах традиционно связывают с нечистой силой. Разные народы считают источником их возникновения чертей, бесов, дьявола, а так же ведьм с копытами вместо ног, проклятых и т.п.

Таким образом, феноменом «следов дьявола» будем считать копытоподобные знаки, появившиеся на различных поверхностях, которые имеют те или иные признаки отклонения от нормы (скорость возникновения, расстояние между отпечатками и т.п.)

Истории про «дьявольские следы» уходят корнями в глухую древность. Самым первым упоминанием можно считать 929 год. В Японии, на территории императорского дворца наблюдались «дьявольские следы».

Самое раннее письменное упоминание, которое получилось найти, датируется 1205 годом. Согласно Ральфу Когешеллу (который также описывал странные явления в свою эпоху), писателю 13 века, 19 июля 1205 года появились странные отпечатки копыт после сильной грозы.

Самым же известным случаем считается инцидент под названием «Следы Дьявола в Девоне», который, возможно, имел место в феврале 1855 года около лимана Эксе в Южном Девоне. Краткое описание этого факта: В ночь с 7 на 8 февраля 1855 года, в 1.00 или 2.00, после сильного снегопада на снегу появились копытоподобные знаки. Эти следы, большинство из которых было размером около 4 дюймов в длину и около трёх дюймов в ширину, располагаясь на расстоянии от восьми до шестнадцати дюймов друг от друга и следуя приблизительно по одному прямому направлению (пусть и с небольшими отклонениями), были обнаружены в более чем тридцати местах во всём Девоне и частично в Дорсете. Было подсчитано, что общая длина маршрута, на протяжении которого они встречались, составляла от 40 до 100 миль. Дома, реки, стога сена, заборы и другие препятствия не останавливали того, кто оставил эти следы: их находили на крышах домов, их стенах высотой до 14 футов и даже на входе и выходе из малых сточных труб диаметром четыре дюйма. Следы были названы так потому, что некоторые люди верили, что это следы Сатаны, так как они якобы были сделаны раздвоенными копытами. Многие теории были выдвинуты для объяснения этого инцидента, а многие его аспекты, как и вообще достоверность, даже в то время были подвергнуты сомнениям; тем не менее, данное событие послужило причиной довольно серьёзной (пусть и кратковременной и быстро забывшейся) массовой истерии.

Существует очень мало первичных источников, рассказывающих об этом событии. Известны только документы, найденные после публикации в 1950 году статьи об инциденте Девонширским историческим обществом, которое просило помочь в поиске дополнительной информации. После этого был обнаружен сборник статей и писем 1850-х годов викария Эллкомба, среди которых есть письмо к нему от его друга викария МакГроува, содержащее его письмо в газету The Illustrated London News с пометкой “Не для печати” и с рисунком следов, якобы выполненным с натуры, и там же были найдены указания на другие газетные статьи, рассказывающие об этом событии; по ним же была установлена личность первого поведавшего о следах корреспондента: им оказался будущий куратор одного из музеев Экстера, которому на тот момент было 19 лет.

Всего относительно достоверных источника о событии, по времени недалеко от него отстоящих, четыре: письма Эллакомба, письмо МакГроува, репортаж из Экстера и некое письмо анонимного автора в одну из газет, в котором он предполагает, что следы оставляли выдры. Все последующие статьи, включая упомянутые выше, а также статья 1890 года Буска, где он приводил свидетельства очевидцев, перепечатанная в 1922 году, появились значительно позже события, поэтому к ним следует относиться с осторожностью.

Существует информация ещё о нескольких подобных инцидентах в других частях мира, хотя ни один из них не имел такого же масштаба, как случай в Девоне.

Джеймс Кларк Росс писал, что во время Антарктической экспедиции 1839-1843 годов на острове Кергелене в 1840 году им были обнаружены странные подковообразные следы – сначала на земле, на снегу, а затем на скале, где не было снега. Следы были похожи на следы лошади или осла, но таких животных и у экспедиции, ни на самом острове не было.

За пятнадцать лет до девонских событий, в 1840 году, The Times писала о том, что в Шотландии, в Глен-Орчи, 14 марта были найдены странные следы, похожие на отпечатки раздвоенных копыт, на расстоянии до 12 миль. Тот, кто их оставил, был, если исходить из глубины следов, большого размера (примерно с крупного жеребёнка) и при этом хромал.

В The Illustrated London News в марте 1855 года была опубликована статья корреспондента газеты в Хайдельберге, который, ссылаясь на “авторитетного польского доктора медицины”, сообщал, что на Песчаном Холме в Царстве Польском, на границе с Галицией, такие следы находят в снегу (а иногда и в песке) каждый год, и местные жители считают, что их оставляет сверхъестественное существо.

1886 год: Новая Зеландия.

1909 год: Нью-Джерси, США, пляжи возле Глостера.

1945 год: Бельгия.

1950 год: снова Девоншир (пляж).

1952 год: Шотландия.

1954 год: Бразилия.

Осенью 1957 года в журнале Tomorrow («Завтра») появилась статья исследователя паранормальных явлений Эрика Дингуолла под названием «Дьявол гуляет снова». В ней, в частности, приводился рассказ 26-летнего Колина Уилсона (впоследствии известного писателя) о том, как летом 1950 года на одном из пустынных морских пляжей Девоншира он увидел на гладкой и плотной поверхности влажного песка, утрамбованного морскими волнами, странные отпечатки, похожие на следы копыт.

1974 год: склоны Этны, Сицилия.

1976 год: Альпы в районе Ниццы и около озера Сильян (Норвегия).

2000 год (23 января): Кливленд (штат Огайо).

12 марта 2009 года в печати появились сообщения, что будто бы ночью в Девоне снова появились такие же следы, были даже опубликованы фотографии, однако официальная наука не дала никаких комментариев по этому поводу.

Сюда же можно отнести различные городские легенды и былички о женщине с копытами. Они не имеют какого-то конкретного географического местоположения. Очень схожие упоминания о людях с копытами имеются почти на всей территории современной России и ближнего зарубежья. Отдалённо похожие городские легенды известны уже практически во всех частях света.

Например, в Воронежской области появлением «бабы с копытами» славится Верхняя Хава и Каширский район. При этом случаи и былички Верхней Хавы описывают больше не появление следов, а самой «бабы». Случай же, произошедший в Каширском районе в 1997 году, скорее сходен с Девонским.

Гипотезы происхождения «дьявольских следов» сходны с гипотезами, объясняющими следы из инцидента в Девоне.

На протяжении многих лет собиравший материалы об этом событии исследователь Майк Даш обобщил все найденные им первичные и вторичные источники в статье “The Devil’s Hoofmarks: Source Material on the Great Devon Mystery of 1855” (“Следы Дьявола: Материалы для изучения Великой Тайны Девона 1855 года”), впервые опубликованной в Fortean Studies в 1994 году. Он, не отрицая реальности факта как такового, пришёл к выводу, что не было и не могло быть какого-то одного “источника” происхождения следов: некоторые из них почти наверняка были мистификацией, некоторые же были оставлены вполне обыкновенными четвероногими животными – например, ослами или лошадьми, а некоторые – мышами. Вместе с тем он признавал, что это не может объяснить всех сообщений о следах (особенно тех, которые будто бы находили в городах), и что “загадка остаётся”.

Условно их можно разделить на мистические, естественные и мистификацию.

Воздушный шар. Автор Джеффри Хаусхолл предположил, что следы оставил экспериментальный воздушный шар, по ошибке выпущенный из Девонпорта, посредством звеньев на концах его швартовых канатов. Источником версии был местный житель, майор Картер, чей дед работал в Девонпорте в то время. Картер заявил, что инцидент замалчивался потому, что шар разрушил несколько зимних садов, теплиц и окон, прежде чем опустился на землю в Хонтоне. Хотя эта версия может объяснить форму следов, представляется весьма сомнительным, что шар мог следовать по столь строгой траектории в течение долгого времени и при этом не зацепиться верёвками за дерево или другой объект.

Прыгающие мыши. Упомянутый Майк Даш в своей статье указывает, что как минимум некоторые следы, особенно найденные на крышах домов, вполне могли быть оставлены лесными мышами, которые из-за необычно холодной погоды ринулись в города. След, остающийся на снегу после прыжка мыши, похож на раздвоенное копыто из-за движения мыши во время прыжка. Даш утверждает, что теория о “мышином факторе” появилась в The Illustrated London News ещё в марте 1855 года (потому как статья об этом событии, несмотря на просьбу викария, всё-таки была напечатана, в первый раз – 13 февраля). Было замечено, что в некоторых местах следы как будто всё-таки прерывались, что объяснялось нападением на мышей хищных птиц (например, сов), и якобы рядом со следами даже иногда находили трупы мышей. Мышь также вполне могла забраться по стенам и даже пролезть через трубы. Таким образом, на сегодняшний день версия о лесных мышах является единственной, которая могла бы хотя бы частично объяснить это событие с точки зрения науки.

Массовая истерия. Кроме того, нередко предполагалось, что вся эта история является результатом внезапной массовой истерии, вызванной сопоставлением различных следов различного же происхождения (которые вполне могли быть оставлены скотом, барсуками, выдрами и так далее) и их выдавания за единое целое. Сюда же относится версия происхождения следов от известных живых существ.

Кенгуру. В своём письме в The Illustrated London News викарий МакГроув писал, что были слухи, будто бы из частного зверинца в Сидмуте сбежал кенгуру. Однако каких-либо источников информации по достоверности этого события нет, как мог кенгуру пересечь лиман – непонятно, да и сам МакГроув писал затем, что сам придумал историю про кенгуру, чтобы успокоить и отвлечь свою паству, поверившую в то, что их землю действительно посетил Дьявол.

Мистические

Одноног. По одной из версий, высказанной неизвестно кем, следы были оставлены животным под названием одноног – его, как сообщалось, впервые увидел в 1001 году на острове Лабрадор некий викинг Бьёрф Хериольсен; животное имело только одну ногу, но двигалось с необычайной скоростью. Впрочем, в газете, напечатавшей эту версию, говорилось, что скорее можно поверить в то, что следы действительно оставил Дьявол, нежели поверить в существование однонога.

Джек-прыгун. Историю Следов Дьявола также связывали с Джеком-прыгуном, персонажем английской городской легенды тех времён. Но даже если предположить, что Джек-прыгун на самом деле существовал, то эта версия представляется весьма сомнительной. Во-первых, в Девоне в то время появлений Джека не фиксировали. Во-вторых, описание следов “реального” Джека существует, и по нему они не похожи на найденные в Девоне.

Джек-прыгун, или Джек-пружинки-на-пятах (англ. Spring-Heeled Jack), – персонаж английского фольклора Викторианской эпохи, гуманоидное существо, примечательное прежде всего своей способностью совершать прыжки поразительной высоты. Самые первые сообщения о появлениях Джека-прыгуна в Лондоне датированы 1837 годом. Позднее его появления были зафиксированы во многих местах Англии – особенно в самом Лондоне, его пригородах, Ливерпуле, Шеффилде, Мидлендсе (центральная Англия) и даже Шотландии. “Пик” сообщений приходился на 1850-е-1880-е годы; несмотря на то, что ряд сообщений о встречах с Джеком из Англии и даже других стран поступал и в XX веке, последней датой его появления считается 1904 год.

Существует большое количество теорий о природе и личности Джека-прыгуна, однако ни одна из них не является научно доказанной и не даёт утвердительных ответов на все вопросы, связанные с “деятельностью” Джека. Таким образом, его история остаётся необъяснённой до сих пор, науке неизвестно об устройстве, с помощью которого человек мог бы совершать подобные Джеку прыжки, а факт его реального существования оспаривается значительным числом историков. Городская легенда о Джеке-прыгуне была невероятно популярной в Англии второй половины XIX века – в первую очередь из-за его необычного внешнего вида, агрессивного эксцентричного поведения (Джек нередко нападал на людей) и упомянутой способности совершать невероятные по высоте прыжки, – вплоть до того, что Джек стал героем нескольких художественных произведений европейской “бульварной литературы” XIX-XX веков.

История Джека-прыгуна значима из-за двух моментов. Во-первых, его образ оказал огромное влияние на “комикс-культуру” XX века, и именно его одеяние стало прототипом “супергеройского (или суперзлодейского) костюма”. Во-вторых, это единственное в истории человечества “разумное мистическое существо”, “дело” которого обсуждалось на уровне государственного учреждения, пришедшего к признанию его реальности.