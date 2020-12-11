Ученые из УрФУ разрабатывают радар, который уменьшит количество автоаварий

11.12.2020, 23:34, Новости дня

В Уральском федеральном университете пообещали вскоре вывести на российский рынок новое устройство, которое поможет предупреждать самый опасный вид автомобильных аварий – лобовые столкновения машин.

Речь идет о радаре, сканирующем пространство перед движущимся авто. Высокочастотное излучение мгновенно передаст сигнал на датчик о том, что впереди появилось препятствие.

Кстати, речи идет и о другой машине, которая оказалась на полосе вашего движения, и у резко затормозившем или стоящем на обочине грузовике, и о пешеходе, вышедшем на проезжую часть. В будущем такие же устройства помогут создать автономные транспортные средства. Пока же они станут неплохими помощниками водителей.