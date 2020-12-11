В РФ обсудят перспективы водородных технологий

11.12.2020, 23:34, Новости дня

У водорода как у экологически чистого топлива очень большие перспективы, считают ученые. Вскоре проблемы развития технологий, основанных на получении энергии из простейшего химического элемента, обсудят во время научно-практической конференции «Водород. Технологии. Будущее».

Российские ученые и их зарубежные коллеги поделятся опытом последних разработок в данной сфере, а также объединят усилия, чтобы ускорить их создание в будущем.

В частности, планируется создать так называемую карту компетенций российских научных учреждений и предприятий в дела создания и усовершенствования водородных технологий. Также ученые хотят создать специальный консорциум, для совместной работы в данном направлении.