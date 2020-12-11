Без мигрантов кадровый дефицит на стройках сохранился даже при росте зарплат

11.12.2020, 23:24, Новости дня

Хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что «стоимость рабочих сильно повысилась», но «даже за зарплату в два раза больше» подрядчики «не могут найти рабочих». Чтобы исправить ситуацию, «пытаются из других отраслей людей переучивать, приглашать». Хуснуллин выразил надежду на то, что «все-таки какой-то дополнительный приток рабочей силы» удастся собрать, «раз зарплата в два раза больше стала», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Как сообщил вице-премьер, в начале 2020 года средняя зарплата строителей по стране составляла примерно 50 тыс. рублей, сейчас – 80–90 тыс. рублей по отдельным специальностям (например, отделочники). Хуснуллин рассказал, что «недавно был в Ростове». Там «крупный застройщик» заявил, что «в начале года 50 тыс. рублей зарплату платил, сейчас под 90 тыс. собрать не может людей».

Хуснуллин пояснял что строителей не хватает, поскольку основной приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья. Минстрой рассказывал о возможном алгоритме действий по ввозу мигрантов для работы на стройках. Кроме того, российские власти разрабатывают программу переобучения кадров.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Позднее стало известно, что власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, были задействованы рабочие из российских регионов.