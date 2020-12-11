 

Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

11.12.2020, 23:24, Новости дня

Из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья в Московский Кремль доставлена главная новогодняя елка, сообщают информационные агентства.

Специальный автопоезд торжественно ввез ее через Спасские ворота в 22.00 под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля. Елку установят на Соборной площади. Водитель, одетый в костюм Деда Мороза, заверил, что «елочку доставили в целостности и сохранности». По его словам, «елочка красивая и с ней все хорошо». Водитель рассказал, что по Минскому шоссе ехали около двух часов, передает ТАСС.

Напомним, Кремлевскую елку срубили в Подмосковье 9 декабря. Ее высота составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, ее возраст – 96 лет. Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам елок.



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