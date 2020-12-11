Представлен первый отечественный электромобиль завода КамАЗ

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11.12.2020, 22:58, Разное

Завод КамАЗ презентовал первый в РФ электромобиль, который был разработан сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета. Информацией поделились представители ВУЗа.
Российскую разработку представили в рамках национальной выставки «Вузпромэкспо». Автомобиль официально назвали «Кама-1». Машина способна преодолеть 250 километров на одном полном заряде. Известно, что максимальная скорость движения составляет 150 километров в час. Работоспособность будет поддерживаться при температуре до 50 градусов со знаком «минус».

Стоимость автомобиля составит порядка 1,2 миллиона рублей, планируется в год продавать 20 тысяч машин. В кроссовере присутствует технология цифровых двойников и специальные платформы. Он получил три двери, а поместиться в нем могут четыре человека, пишет портал «ГЛОБАЛ. МСК».



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