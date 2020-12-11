ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года

11.12.2020, 22:46, Новости дня

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

За звание “Лучший игрок года” поборются:

Криштиану Роналду (“Ювентус”, Португалия);

Лионель Месси (“Барселона”, Аргентина);

Роберт Левандовски (“Бавария”, Польша).

На звание лучшей футболистки года претендуют:

Люси Бронз (“Лион”/”Манчестер Сити”, Англия);

Пернилл Хардер (“Вольфсбург”/”Челси”, Дания);

Венди Ренар (“Лион”, Франция).

В номинации “Лучший вратарь года”:

Алиссон Бекер (“Ливерпуль”, Бразилия);

Мануэль Нойер (“Бавария”, Германия);

Ян Облак (“Атлетико”, Словения).

Также ФИФА определилась с тройкой претендентов на звание “Лучший тренер года”:

Марсело Бьелса (“Лидс”, Аргентина);

Юрген Клопп (“Ливерпуль”, Германия);

Ханс-Дитер Флик (“Бавария”, Германия).

Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая пройдет 17 декабря.

В прошлом году лучшим игроком стал Месси.