ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года
11.12.2020, 22:46, Новости дня
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.
За звание “Лучший игрок года” поборются:
Криштиану Роналду (“Ювентус”, Португалия);
Лионель Месси (“Барселона”, Аргентина);
Роберт Левандовски (“Бавария”, Польша).
На звание лучшей футболистки года претендуют:
Люси Бронз (“Лион”/”Манчестер Сити”, Англия);
Пернилл Хардер (“Вольфсбург”/”Челси”, Дания);
Венди Ренар (“Лион”, Франция).
В номинации “Лучший вратарь года”:
Алиссон Бекер (“Ливерпуль”, Бразилия);
Мануэль Нойер (“Бавария”, Германия);
Ян Облак (“Атлетико”, Словения).
Также ФИФА определилась с тройкой претендентов на звание “Лучший тренер года”:
Марсело Бьелса (“Лидс”, Аргентина);
Юрген Клопп (“Ливерпуль”, Германия);
Ханс-Дитер Флик (“Бавария”, Германия).
Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая пройдет 17 декабря.
В прошлом году лучшим игроком стал Месси.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет