 

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года

11.12.2020, 22:46, Новости дня

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

За звание “Лучший игрок года” поборются:

Криштиану Роналду (“Ювентус”, Португалия);
Лионель Месси (“Барселона”, Аргентина);
Роберт Левандовски (“Бавария”, Польша).

На звание лучшей футболистки года претендуют:

Люси Бронз (“Лион”/”Манчестер Сити”, Англия);
Пернилл Хардер (“Вольфсбург”/”Челси”, Дания);
Венди Ренар (“Лион”, Франция).

В номинации “Лучший вратарь года”:

Алиссон Бекер (“Ливерпуль”, Бразилия);
Мануэль Нойер (“Бавария”, Германия);
Ян Облак (“Атлетико”, Словения).

Также ФИФА определилась с тройкой претендентов на звание “Лучший тренер года”:

Марсело Бьелса (“Лидс”, Аргентина);
Юрген Клопп (“Ливерпуль”, Германия);
Ханс-Дитер Флик (“Бавария”, Германия).

Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая пройдет 17 декабря.

В прошлом году лучшим игроком стал Месси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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