Палеонтологи обнаружили останки предков птерозавров

11.12.2020, 22:40, Новости дня

Палеонтологи из США провели ряд успешных раскопок на территории Северной и Южной Америки и обнаружили останки древних рептилий, которые, как оказалось, являются предками птеродактелей.

Напомним, что летающие ящеры начали господствовать в небе над землей примерно 160 лет назад. Однако до сих пор оставалось загадкой, от кого они произошли.

Ученые считают, что останки принадлежат первым на Земле позвоночным существам, которые могли летать, отталкиваясь от воздуха при помощи взмахов крыльев. Однако исследователи пока не могут сказать, как выглядел предок птерозавра. Пока еще не договорились о том, как его назвать. Однако изучение найденных останков может дать ответы на важные вопросы, возникающие у представителей науки.