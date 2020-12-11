Доказано, что первые люди появились в Америке 130 тысяч лет назад

11.12.2020, 22:40, Новости дня

Аборигены на Американском континенте появились значительно раньше, чем считалось еще недавно. Всего три года назад представитель официальной науки утверждали, что люди начали заселять Америку примерно 100 тысяч лет назад. Однако последние раскопки опровергли данную теорию.

Теперь неопровержимо доказано, что возраст первого американца сегодня составлял бы минимум 130 тысяч лет. Как поясняют ученые, нельзя исключать, что будущие изыскания увеличат и это число. Однако никто уже не сможет его уменьшить.

Доказательствами в данном случае послужили кости древних животных, сохранившиеся в толще земли, которые явно использовались как орудия труда. То есть, речь идет о первобытной цивилизации, а не просто о диком состоянии предков человека.