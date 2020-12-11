«Девушка в активном поиске» – Личное мнение

11.12.2020, 22:32, Разное

Знакомые убитой Виктории Макаровой утверждают, что та позиционировала себя как «девушка в активном поиске».



Фото: Соцсети

Охотно верю.

Фотографии Виктории сняты по всем правилам Инстаграма: густо пришитые патлы, уложенные в причёску мамы Стифлера или Русалки, налепленные реснички, бессмысленный взгляд псевдо-хищницы, веник роз, орущий: «Достойна!».

Всё — фальшь: от ресниц до длины ног, успеха и благосостояния.



Фото: Соцсети

Ну, и позы.

Ох, уж эти мне позы инстаграмных девок: носок — туда, жопа — сюда, волосики ручкой томно поправить, головку закинуть.

Так голодные курицы играют в сытых пантер.



Фото: Соцсети

Пустота в головах. Пустота в душах. Пустота во взгляде. Пустота в жизни.

И только Инстаграм пестрит натужно снятыми картинками девушки, которая хочет жить красиво, но пока не получается. И не получится.

У Вики — уж точно: её убил ревнивый упырь, с которым она — в погоне за чем именно? — связалась.

Почему Вика связалась с убийцей? Вот почему?

Может быть, потому что у него была денежка сводить её в кальянную?

Там Вика могла, выпрямив спинку и скрестив ножки, упереться горделивым взглядом женщины, знающей себе цену, в камеру «айфона» (увы, не самой последней модели) и запилить фоточку в Инстаграм. Собрать «лайки». Почувствовать себя немножечко «викойбоней» местного разлива. Попытаться привлечь к себе внимание самца рангом повыше, которой отвезёт на автомобиле покруче в кальянную с меню подороже и подарит веник не из 101 розы, а из 201.

Этот веник завянет на четвёртый, в лучшем случае, день, но зато в Инстаграме будет жить вечно, а, значит, он — вечная ценность.

Жалкие, драные девочки, больные раком духа. Жалкая Боня. Жалкая Вика. Жалкая девка современной России.

И можно, конечно, сколько угодно орать, что Вика не виновата. Да, не виновата. Но она мертва, и в этом — та самая деталь, в которой — дьявол.

Отморозка накажут по УК, если, конечно, ещё поймают. А то сбежит в горы, родственники сделают ему новый паспорт, и будет жить.

А знаете, кто жить не будет? Девятилетний пацан, которому не повезло оказаться братом «девушки в активном поиске».

Да, не повезло.

Вика преступила закон морали. Она мертва. Это неправильно, но кому от этого легче?

Ублюдок, её убивший, преступил и закон морали, и закон УК РФ. Его, надеюсь, поймают и посадят. Это будет правильно.

Неправильно-правильно — это всё слова, какие-то категории, а железобетонная, неопровержимая правда выглядит так: девятилетний пацан умирал в муках.

Эскортогам — рак духа человечества. Дальше будет только хуже.