Власти Подмосковья уточнили требование теста на COVID для посещения кафе

11.12.2020, 22:30, Новости дня

Посетители кафе и ресторанов Подмосковья должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус только при проведении мероприятий, при которых заведение закрывается на спецобслуживание, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснили власти Подмосковья, «на период праздников» необходимо, чтобы люди «были максимально защищены». В связи с этим с 31 декабря по 10 января в «ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на спецобслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус», передает ТАСС.

Руководство региона подчеркнуло важность того, чтобы «праздники не усугубили и без того сложную ситуацию» с коронавирусом, чтобы «на инфекционных койках не появлялись новые пациенты». Однако «в остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать, как и раньше, абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Напомним, изначально сообщалось, что в кафе и гостиницы Подмосковья на новогодние каникулы не пустят без теста на COVID. Тест на коронавирус методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА – не ранее чем за пять.