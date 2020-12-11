Врачи назвали «напиток долголетия», защищающий от рака и болезни Альцгеймера

11.12.2020, 22:04, Разное

Согласно многим научным исследованиям, в почтенном возрасте возрастают риски развития рака, а также болезни Альцгеймера. По словам врачей, существует «напиток долголетия», который способен эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и деменцией.

Речь идет об ароматном чае с шалфеем, который чрезвычайно полезен для работы мозга. Эксперименты на лабораторных животных и добровольцах показали, что этот настой благоприятно сказывается на когнитивных функциях человека. Кроме этого, шалфей препятствует образованию бляшек, которые вызывают развитие болезни Альцгеймера.

Врачи говорят о том, что экстракт данной ароматной травы способен улучшить настроение, качество памяти и умственные способности людей. В составе растения содержатся некоторые противораковые соединения, такие как розмариновая кислота, камфора и карнозол, уничтожающий несколько типов раковых образований. При этом, как отмечают ученые, здоровые клетки остаются неповрежденными. Употребление чая из шалфея также снижает риск развития рака толстой кишки и щитовидной железы.