Перечислены запретные продукты и напитки при приеме антибиотиков

11.12.2020, 22:04, Разное

Медики перечислили продукты и напитки, которые запрещается употреблять в период приема антибиотиков. Неправильный рацион может негативно сказаться на эффективности препаратов.

При приеме курса антибиотиков нужно отказаться от употребления алкоголя. Даже умеренные дозы спиртного вступают во взаимодействие с препаратами. В результате могут появиться головные боли, дискомфортные ощущения в животе, рвота и тошнота.

Антибиотики категорически нельзя запивать молоком. Продукты на его основе, в том числе йогурт и сыр, воздействуют на способность организма усваивать лекарственные препараты. Не рекомендуется их употреблять в течение трех часов после приема таблеток.

Нельзя совмещать антибиотики и питье фруктовых соков, особенно грейпфрутового. Они мешают организму правильно усвоить препарат. Эффективность таблеток снижает и апельсиновый сок.

Прием антибиотиков приведет к грибковым инфекциям, если во время терапии есть много продуктов на основе сахара и дрожжей. Снизить этот риск поможет добавление в рацион кокосового масла. Здоровье кишечника быстрее восстановится, если начать употреблять клетчатку.