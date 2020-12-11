 

Перечислены запретные продукты и напитки при приеме антибиотиков

11.12.2020, 22:04, Разное

Медики перечислили продукты и напитки, которые запрещается употреблять в период приема антибиотиков. Неправильный рацион может негативно сказаться на эффективности препаратов.
При приеме курса антибиотиков нужно отказаться от употребления алкоголя. Даже умеренные дозы спиртного вступают во взаимодействие с препаратами. В результате могут появиться головные боли, дискомфортные ощущения в животе, рвота и тошнота.

Антибиотики категорически нельзя запивать молоком. Продукты на его основе, в том числе йогурт и сыр, воздействуют на способность организма усваивать лекарственные препараты. Не рекомендуется их употреблять в течение трех часов после приема таблеток.

Нельзя совмещать антибиотики и питье фруктовых соков, особенно грейпфрутового. Они мешают организму правильно усвоить препарат. Эффективность таблеток снижает и апельсиновый сок.

Прием антибиотиков приведет к грибковым инфекциям, если во время терапии есть много продуктов на основе сахара и дрожжей. Снизить этот риск поможет добавление в рацион кокосового масла. Здоровье кишечника быстрее восстановится, если начать употреблять клетчатку.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Эксперт обозначил конечную цель Путина в Белоруссии: выведение Лукашенко из игры

11.12 / За что россияне благодарны уходящему 2020 году

08.12 / Главком ВСУ Руслан Хомчак: «Украине нужны американские ЗРК Patriot для защиты от России»

30.10 / Елена Малышева: «В коллапсе медицинской системы есть и вина россиян»

10.12 / Чубайс: «Американские эксперты подготовят новую пенсионную реформу в России»

26.11 / В России запретят адыгейский сыр

20.10 / Эдоардо Мапелли Моцци рассказал о своем лучшем подарке для принцессы Беатрис и их доме в Кении

07.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли в Букингемском дворце Владимира и Елену Зеленских

18.10 / Студенты из Ярославля поддержали введение студенческого капитала в стране

11.11 / Манчак – Болота призраков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска