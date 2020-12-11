Ученые рассказали, как нужно спать для похудения

11.12.2020, 22:04, Разное

Ученые из Южной Кореи рассказали, как нужно спать, чтобы похудеть. Нередко лишний вес появляется не только в случае неправильного питания, но и из-за недосыпания.

Специалисты провели масштабное исследование, в котором согласились принять участие 17 тысяч человек. Авторы научной работы анализировали привычки испытуемых и их образ жизни. Результаты показали, что ожирение развивается в том числе и из-за недосыпания.

Аналогичные выводы сделали и исследователи из Чикагского университета. Они провели опыт с добровольцами, которые спали по 5,5 или 8 часов в сутки. Все участники эксперимента пытались сбросить лишний вес. Эффективнее это получилось сделать у тех, кто спал больше времени.

Считается, что нехватка сна может быть компенсирована на выходных. Однако исследователи из Университета Южной Калифорнии уверены в обратном. По их словам, нужен полноценный 8-часовой сон для обеспечения баланса всех гормонов, ответственных за аппетит.