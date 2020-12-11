“Страшный сракопад”, “Люди падают, машины разбиваются”. Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве
11.12.2020, 21:52, Новости дня
ВИДЕОИсточник: КАНАЛ ГаджетоМан / youtube
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Оце так дітлахи мають йти зі школи… pic.twitter.com/1BRQL7sHaF
— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 11, 2020
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А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать. * pic.twitter.com/S29aU5kPUd
— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
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Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR
— Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020
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ВИДЕОИсточник: Алексей Трофименко / youtube
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ВИДЕОИсточник: ВОТ ТАК kids / youtube
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ВИДЕОИсточник: Страна.ua / youtube
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По дорозі на рботу прокачав нову стару групу м * язів… Тротуари – просто дзеркало.. Лід лід лід скрізь…. pic.twitter.com/DsAmYA3RM6
— FediOxa (@fedioxa) December 11, 2020
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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3859151370796312
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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3737453086317901
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https://www.facebook.com/crazybeeua/posts/425883632153914
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Не пам’ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg
— Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020
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Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки *
Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI
— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
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Сракопад, сракопад! Єслі женшчина просит… pic.twitter.com/F9gOKJmuyg
— Homer (@ItechVK) December 11, 2020
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В Киеве гололёд, всё мокрое от дождя замёрзло :>
Мобэй и Кэйя, вы перестарались * pic.twitter.com/3MF9EHAZ2q
— гордый почитатель ло бинхэ (@ryunonna) December 10, 2020
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Это программа сдохни или умри, и сегодня у нас гололёд
Игру “пройди и не упади” я проиграла pic.twitter.com/RSNoJsKnM6
— Lady Boss (@boss_krovosos) December 11, 2020
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