 

Минобороны Украины купит три новых Ан-178

11.12.2020, 21:52, Новости дня

Министерство обороны Украины завершает заключение контракта о закупке трех самолетов Ан-178 с государственным предприятием “Антонов”. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила 11 декабря в Facebook.

Кабинет Министров разрешил Министерству обороны авансировать указанное соглашение. Ан-178 призваны заменить в будущем самолеты Ан-26″, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3696293350433143

О подписании контракта с ГП “Антонов” сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью “Радіо Свобода”, которое было опубликовано 5 декабря.

“Это будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году”, – сказал вице-премьер.

Ан-178 – средний транспортный самолет. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд, сказано на сайте ГП “Антонов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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