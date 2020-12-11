 

У нардепа от “Слуги народа” из автомобиля украли 100 тыс. грн

11.12.2020, 21:52, Новости дня

У народного депутата от партии “Слуга народа” Николая Задорожного 10 декабря из автомобиля украли документы и 100 тыс. грн. Об этом “Обозревателю” сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Борисполе Киевской области. Согласно заявлению нардепа, неизвестный разбил окно его автомобиля Mitsubishi и украл сумку, в которой были личные документы и наличные деньги в сумме 100 тыс. грн.

Сам Задорожный в тот же день в Facebook подтвердил, что у него украли деньги, но не уточнил, какую сумму. По словам нардепа, на эти средства он планировал приобрести кислородные концентраторы для Ахтырской центральной районной больницы (город Ахтырка Сумской области входит в 162-й избирательный округ, по которому Задорожный баллотировался в нардепы).

https://www.facebook.com/mykola.zadorozhnij/posts/2784815041771486

Задорожный до начала политической карьеры работал ведущим и организатором праздничных мероприятий. Кроме того, он работал в ивент-агентстве студии “Квартал 95”.

В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады, является членом комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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