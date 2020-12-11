Дело о крушении Ил-76. Апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Назарову

11.12.2020, 21:52, Новости дня

Апелляционный суд в Днепре 11 декабря отклонил апелляцию генерал-майора Виктора Назарова, которого суд первой инстанции приговорил к семи годам заключения за служебную халатность по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году Ил-76. Так, суд оставил решение Павлоградского районного суда без изменений, сообщает “5 канал”.

Сам Назаров своей вины не признает. Он заявил, что готовит кассацию в Верховный Суд. Среди аргументов генерала – данные экспертизы, которая доказала, что транспортный самолет был сбит пророссийскими боевиками в результате террористического акта.

“Я не боюсь дальнейшей борьбы и [не собираюсь] складывать свое оружие защиты. Они меня ничем не запугают и не сломают. Я шесть лет держал этот удар и дальше выдержу. И мы пойдем в кассацию и будем отстаивать свои права даже в Европейском суде по правам человека. Но генерал Вооруженных сил Украины по несовершенному, безосновательному обвинению никогда не признает себя виновным”, – заявил Назаров в суде.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы “ЛНР” подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.