 

Не журись Трампуша, прорвемся! С Дону выдачи нет!

11.12.2020, 21:50, Разное

Российские государственные СМИ предлагают Трампу (или Трампуше, как они его иногда называют) попросить  убежище в их стране, когда он покинет Белый дом, чтобы он мог спастись от судебного преследования

BILL BOSTOCK  DEC 10, 2020 

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Осаке, Япония, в июне 2019 года. Associated Press

  • Российские государственные СМИ обращаются к президенту Дональду Трампу  и  предлагают ему  искать убежища в Москве, чтобы избежать возможного судебного преследования в США, когда он покинет свой пост, сообщает The Daily Beast .


  • Прокуратуры  Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия, проводят  расследования  в  отношении  Трампа и его компаний, и он   уже  выразил обеспокоенность по поводу того  что  ему  могут  быть  предъявлены  обвинения.


  • Ольга Скабеева, ведущая государственной сети Россия-1, сказала, что убежище [в  России]  может решить проблемы Трампа.


  • Игорь Коротченко, член общественного совета Минобороны, добавил: «Но пусть он не просто приедет в Ростов или еще куда-нибудь, но перенесет сюда свою столицу и наконец построит свой знаменитый Трамп-Сити где-нибудь в нашей Новой Москве».


  • Дмитрий Киселев, один самых  известных  про-кремлевских  телеведущих  России,  заявил, что единственный способ  спастись  для  Трампа  – это помиловать  самого себя.

Российские государственные СМИ предлагают президенту Дональду Трампу искать убежища в их стране, чтобы избежать судебного преследования, когда он покинет Белый дом, сообщил Daily Beast в среду .

Трамп, который должен покинуть свой пост 20 января, и  его  предприятия  являются объектом многочисленных расследований прокуратуры Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия .

Ольга Скабеева, ведущая передачи «60 минут» в государственной сети Россия-1, заявила 3 ​​декабря, что положение Трампа «очень серьезное» и что ему следует рассмотреть вопрос о  просьбе  о  предоставлении убежища в России.

Игорь Коротченко, российский военный эксперт, который входит в общественный совет Минобороны, заявил в той же передаче, что «Россия может предложить политическое убежище преследуемому бывшему президенту США Дональду Трампу»,  сообщает The Daily Beast.

«Но пусть он не просто приедет в Ростов или еще куда-нибудь, но и перенесет сюда свою столицу и наконец построит свой знаменитый Трамп-Сити где-нибудь в нашей Новой Москве», – добавил он.

Трамп. Getty

Согласно The Daily Beast,  Трамп популярен в России и часто упоминается в государственных СМИ как «наш Дональд», «Трампуша» и «товарищ Трамп».

Исходя  из этого,  несколько известных государственных СМИ сочувствовали тяжелому положению президента и даже обвиняли в нем демократов.

Государственное информационное агентство «РИА Новости» заявило 5 декабря, что надвигающиеся судебные иски были способом Демократической партии «плюнуть Трампу  в  спину». Дмитрий Киселев, один из самых известных российских телеведущих, ориентированных на Кремль, заявил в воскресенье, что, чтобы выжить, Трамп должен помиловать  самого себя.

Сообщается, что президент подумывает о [само]помиловании. А в конце прошлого месяца он ретвитнул сообщение союзника-республиканца, в котором тот  призвал его помиловать самого  себя – хотя это был бы рискованный шаг, который не защитил бы его полностью от судебного преследования.

Не совсем ясно, серьезно ли российские СМИ относятся к своим призывам к Трампу искать убежища в России, но The Daily Beast охарактеризовала эти СМИ как «надежный барометр настроений в Кремле».

Во время саги об импичменте в 2019 году некоторые представители российских государственных СМИ высказали идею предложить Трампу новый дом.

“Нужно ли готовить еще одну квартиру в Ростове?” –  Владимир Соловьев, видный ведущий телеканала Россия-1, задал вопрос в выпуске своего шоу в декабре 2019 года, намекая на переселение в Россию украинского лидера Виктора Януковича, сообщает The Daily Beast .

Трамп выразил обеспокоенность по поводу обвинения в Нью-Йорке после того, как он оставит свой пост.

«Теперь я слышу, что те же самые люди, которым не удалось  прижать  меня в Вашингтоне, отправили всю информацию в Нью-Йорк, чтобы они могли попытаться достать меня там», – сказал он 2 декабря.

Путин в Кремле в Москве, Россия, 19 ноября 2020 г. Алексей Никольский, Sputnik, Кремлевский бассейн. Фото предоставлено Associated Press.

Хотя Джо Байден победил на выборах в США, Кремль заявил, что президент России  Владимир Путин не будет поздравлять его до тех пор, пока не будут разрешены все юридические проблемы, связанные с результатами выборов.

Все иски, поданные кампанией Трампа и ее союзниками, стремящимися  отменить подсчет голосов в нескольких штатах , потерпели неудачу .

Эдвард Сноуден, информатор из США, обнародовавший  информацию о деятельности Агентства национальной безопасности, получил политическое убежище в России в 2013 году. В прошлом месяце он заявил , что подал заявление о предоставлении российского гражданства.



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