В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

11.12.2020, 21:46, Новости дня

Новый беспилотный летательный аппарат, представленный учеными из Вашингтонского университета, получил название Smellicopter. Его особенность состоит в использовании элементов бабочки для организации и управления полетом.

Кроме того, дрон оснастили датчиками, которые позволяют распознавать различные запахи. В результате работа БПЛА состоит в том, чтобы летать и «нюхать» различные объекты. Он совсем как бабочка, уточняют авторы проекта.

Такая техника востребована, в частности, для определения чистоты воздуха или мест утечек различных химикатов. Он легко определит, в каком месте у газовой трубы появилась мельчайшая трещина, чем обработаны посевы, насколько высока загазованность на городском перекрестке и т.д.