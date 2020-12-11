 

В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

11.12.2020, 21:46, Новости дня

Новый беспилотный летательный аппарат, представленный учеными из Вашингтонского университета, получил название Smellicopter. Его особенность состоит в использовании элементов бабочки для организации и управления полетом.

Кроме того, дрон оснастили датчиками, которые позволяют распознавать различные запахи. В результате работа БПЛА состоит в том, чтобы летать и «нюхать» различные объекты. Он совсем как бабочка, уточняют авторы проекта.

Такая техника востребована, в частности, для определения чистоты воздуха или мест утечек различных химикатов. Он легко определит, в каком месте у газовой трубы появилась мельчайшая трещина, чем обработаны посевы, насколько высока загазованность на городском перекрестке и т.д.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / НБУ изменил структуру. Рожковой подчинили финансово-административный блок

19.09 / МИД указал на незаконность санкций Запада против Белоруссии

05.09 / В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет тепло и без осадков – Укргидрометцентр

03.09 / ЕС призвал Россию к сотрудничеству для установления истины в ситуации с Навальным

03.10 / Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

25.08 / Происшествия: За пожар в Анапе ответят «дикари» и жадные капитаны

06.12 / Основатель Project Veritas об американских СМИ и IT-гигантах – как в Советском Союзе

05.11 / “Господи! Поскорее!”. 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам

21.08 / Зеленский подтвердил встречу политсоветников «нормандского» формата

16.08 / Штаб Трампа: Камала Харрис имеет право баллотироваться в вице-президенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска