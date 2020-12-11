В Белоруссии разработали умные очки для животных

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11.12.2020, 21:46, Новости дня

В первую очередь, новое устройство, разработанное в Белоруссии, предназначено для домашних собак. Умные очки оснащены радиоуправлением и помогают в дрессировке наших четырехлапых друзей.

Наверняка они также окажутся полезными для профессиональных кинологов, занимающихся воспитанием молодых служебных псов.

По словам авторов проекта, в мире существуют похожие устройства, но белорусский вариант, как минимум, гораздо дешевле. Одно из воздействий очков состоит в том, чтобы при неправильном поведении или игнорировании команд хозяина дезориентировать животное. В результате оно привыкает к послушности и определенным нормам поведения, придерживаясь которых, животное чувствует себя комфортно.



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