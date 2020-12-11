На Украине призвали «отселить» из Крыма «лояльных» и забрать полуостров силой

11.12.2020, 21:36, Новости дня

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предложил отобрать у РФ Крым путем военного вторжения. По его словам, Киев имел возможность забрать полуостров, не прибегая к силе, только в первые пять лет после воссоединения региона с Россией.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить: возвращение этих территорий силой», – цитирует Бессмертного РИА «Новости».

По его словам, Украина должна отселить из Крыма всех, «кто лоялен», после чего «заняться построением армии, оборонного комплекса и планированием военных операций» для того, чтобы забрать полуостров.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов отмечал, что Киеву нужно думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как «вернуть мозги» своих граждан к единству с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.