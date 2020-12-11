В РФ указали на политический контекст давления на Sputnik в Латвии

11.12.2020, 21:36, Новости дня

В давлении, которое власти Латвии оказывают на Sputnik, совершенно очевиден политический контекст, сообщил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Там, где совершенно очевиден политический подтекст давления, там, собственно говоря, суверенные права государства-участника ОБСЕ по большому счету должны заканчиваться, поскольку они вступают в прямое противоречие с политическими обязательствами такой страны по обеспечению свободы выражения мнения. Эта свобода носит безусловный характер и, конечно, не может оправдываться применением неких санкций, тем более, в отношении отдельно взятого физического лица», – передает его слова РИА «Новости».

Буякевич подчеркнул, что позиция латвийских властей о суверенном праве притеснять Sputnik под предлогом персональных санкций ЕС абсолютно несостоятельна.

«Позиция Латвии носит довольно своеобразный характер. Исходят из того, что те рестрикции, которые сейчас были применены в отношении известных журналистов в Латвии – суверенное право Латвийской Республики, поскольку, дескать, они вписываются в канву выполнения указаний Евросоюза по персональным санкциям в отношении руководителя МИА «Россия сегодня» Киселева», – отметил зампостпреда РФ при ОБСЕ.

«Позиция абсолютно несостоятельная, поскольку расширительная трактовка латвийскими властями такого рода санкций безотносительно вообще их природы никоим образом не может включать в себя произвольные меры давления на тех журналистов, которые даже не входят в медиахолдинг «Россия сегодня» – там было достаточно большое количество стрингеров и людей, которые работают на коммерческой основе с целым рядом средств массовой информации, не только русскими или русскоговорящими, но и со многими другими», – отметил дипломат.

Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

В МИД России назвали действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Отмечается, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.