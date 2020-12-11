 

“Более сильная иммунная система”: Ученые рассказали о полезных женщинам добавках для профилактики COVID-19

11.12.2020, 21:10, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности профилактики COVID-19, характерные для женщин. На основании результатов исследователи выделили ряд пищевых добавок, особенно эффективно способствующих данному процессу.
Базовой информацией для исследования ученых, представляющих Королевский колледж Лондона (Великобритания), стали данные почти полутора миллионов жителей США, Швеции и Великобритании, использовавших приложение “COVID Symptom Study”, отслеживающее симптоматику заражения коронавирусом. Программа производила мониторинг регулярного употребления пищевых добавок, результаты тестирования на наличие SARS-CoV-2, а также симптомы болезни. В итоге исследователи сделали вывод, что наибольшее снижение риска инфицирования коронавирусом было сопряжено с употреблением пробиотиков, поливитаминов, витамина D и жирных кислот омега-3. При этом было отмечено, что особенную эффективность добавки показали при их применении представительницами прекрасного пола. Специалисты связывают такие результаты с наличием более сильной иммунной системы у женщин и, соответственно, усилением эффекта добавок за счет такой динамики.

Впрочем, эксперты подчеркнули, что исследование являлось исключительно наблюдательным, а не клиническим, поэтому порекомендовали отнестись к его результатам весьма осторожно. Кроме того, в ходе научной работы не принималась во внимание изначально большая приверженность участниц к личной гигиене, а также доход и социальный статус, обеспечивающие необходимую возможность использования дорогостоящих добавок. Об этом сообщают piterskie-zametki.ru.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Забравшим маткапитал из ПФР россиянам грозит потеря денег

03.09 / Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

15.10 / По стопам родителей: старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя снимется в кино

31.10 / Мнение: Слив

07.10 / Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

20.10 / Мнение: Шантаж от Лукашенко

08.12 / Ксения Собчак показала, как читает ее 4-летний сын

29.08 / Минобороны увеличит размер звёзд на погонах, чтобы офицеры их не глотали

03.09 / Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты

11.12 / Борьбой с завышением цен и укрывательством продуктов в магазинах займутся военные патрули

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска