“Более сильная иммунная система”: Ученые рассказали о полезных женщинам добавках для профилактики COVID-19

11.12.2020, 21:10, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности профилактики COVID-19, характерные для женщин. На основании результатов исследователи выделили ряд пищевых добавок, особенно эффективно способствующих данному процессу.

Базовой информацией для исследования ученых, представляющих Королевский колледж Лондона (Великобритания), стали данные почти полутора миллионов жителей США, Швеции и Великобритании, использовавших приложение “COVID Symptom Study”, отслеживающее симптоматику заражения коронавирусом. Программа производила мониторинг регулярного употребления пищевых добавок, результаты тестирования на наличие SARS-CoV-2, а также симптомы болезни. В итоге исследователи сделали вывод, что наибольшее снижение риска инфицирования коронавирусом было сопряжено с употреблением пробиотиков, поливитаминов, витамина D и жирных кислот омега-3. При этом было отмечено, что особенную эффективность добавки показали при их применении представительницами прекрасного пола. Специалисты связывают такие результаты с наличием более сильной иммунной системы у женщин и, соответственно, усилением эффекта добавок за счет такой динамики.

Впрочем, эксперты подчеркнули, что исследование являлось исключительно наблюдательным, а не клиническим, поэтому порекомендовали отнестись к его результатам весьма осторожно. Кроме того, в ходе научной работы не принималась во внимание изначально большая приверженность участниц к личной гигиене, а также доход и социальный статус, обеспечивающие необходимую возможность использования дорогостоящих добавок. Об этом сообщают piterskie-zametki.ru.