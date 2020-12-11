“Сильное влияние на функцию мышц”: Ученые нашли способ остановки старения мышц

11.12.2020, 21:10, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности функционирования регулятора 15-PGDH. Выяснилось, что блокировка данного белка способна осуществлять омолаживание мышечных тканей.

В процессе исследования ученые, представляющие Стэнфордский университет (США), провели эксперимент на лабораторных грызунах, осуществив у них блокировку 15-PGDH. В результате по истечении месяца мышцы старых особей стали на 15-20% сильнее, а мышечные волокна приобрели свойства, характерные для молодых грызунов. Стоит отметить, что на втором этапе научной работы специалистами была проведена обратная процедура, запустившая сверхэкспрессию упомянутого белка у молодых крыс. Данный опыт подтвердил предположения ученых: мышцы животных потеряли силу и тонус, сделав их обладателей слабее.

“Очевидно, что 15-PGDH оказывает сильное влияние на функцию мышц. Теперь мы надеемся, что наши результаты приведут к новым способам лечения дегенерации мышц у человека, а также смогут предупредить старение в других тканях”, – резюмировала один из авторов исследования Хелен Блау. Эксперт также отметила, что изменения в организме были обусловлены не только увеличением показателя мышечной силы, но и функционированием других органов, в частности, легких и сердца.