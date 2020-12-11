 

Лолита Милявская оседлала быка в дерзком мини

11.12.2020, 21:10, Разное

Лолита Милявская продемонстрировала короткое видео из новогодней телепередачи, шокировав поклонников. Вокалистка оседлала быка в дерзком мини.
На своей странице в Instagram Лолита Милявская поделилась коротким роликом, который произвел фурор среди поклонников. На видео видно, как артистка с друзьями старается оседлать механического быка – экстремальный аттракцион, который пользуется огромной популярностью. Она сообщила, что после клипа Мадонны давно хотела попробовать такую забаву и сейчас появилась возможность. О деталях экстремальных съемок певица не рассказала, но пояснила подписчикам, что эфир можно будет посмотреть 31 декабря. Также поблагодарила своих молодых друзей за то, что рядом с такой молодежью можно не переживать, что будет некому «перевести бабушку через дорогу». Артистка добавила, что с уважением относится к людям, которые могут творчески дурачиться.

Фанаты в комментариях отметили, как замечательно выглядит Лолита Милявская. Она смогла забраться на аттракцион в дерзком красном мини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Также поклонникам ролик показался очень странным, но видно, что участникам весело.



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