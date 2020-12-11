Мнение: Борьба с оргпреступностью, Гонконг под санкциями и Народный мост

11.12.2020, 21:04, Разное

1. «Лента» пишет, что принятый в 2019 году «антиворовской» закон начинает приносить свои плоды. Напомню, идея была в том, чтобы наказывать лидеров криминального мира не за преступления, а просто за сам статус лидера криминального мира:

https://lenta.ru/articles/2020/12/09/vvz/

«Лента.ру»: Что важного произошло в криминальном мире в 2020 году?

Виктория Гефтер:

Похоже, в 2020 году начался конец воровского мира, каким мы его знали: причиной стала пресловутая «антиворовская» новелла в Уголовном кодексе [статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») — прим. «Ленты.ру»].

Воры перестали вести себя как воры, потому что отныне все, сказанное ими, может быть использовано против них. Сейчас эта статья работает достаточно эффективно, но избирательно. Пока в полной мере она не затронула ни одного вора первой величины. Правда, в 2021 году полиции предстоит улучшить нынешние показатели и работать в этом направлении эффективнее.

Поэтому в зоне риска окажутся все, кто состоит на учете как вор в законе. Это всего лишь вопрос времени при наличии политической воли, если она сохранится. При этом эмиграция для воров — не выход из положения: международный розыск осложнит жизнь где угодно.

Получается, для воров настали по-настоящему тяжелые времена?



Да, и эта тенденция со временем будет усиливаться. Едва ли власти ограничатся одними только приговорами. Скорее всего, для воров в законе, которые не отрекутся от своих убеждений на стадии следствия, создадут закрытые тюрьмы специального назначения.

При этом у нынешних воров нет той мощной идеологической платформы [воровского кодекса], на которой стояли воры в середине прошлого столетия. А потому для них страдание за воровскую идею лишается какого бы то ни было сакрального смысла.

Кстати, раз уж мы заговорили про организованную преступность. Я закончил прохождение «Рассвета человека» и начал стримить «Мафию». Вот первая серия:

https://www.youtube.com/watch?v=DRSHEwRX39w

Вот мой твич:

https://www.twitch.tv/krestovik

2. Кримсон Альтер рассказывает, как власти США угнетают чиновников в неугодных им странах:

https://t.me/crimsondigest/1225

На днях губернатор (должность называется иначе, но по сути – губернатор) Гонконга, который, напоминаю, является общепризнанной на международном уровне частью Китая, Кэрри Лэм объяснила в интервью какие последствия имеют американские санкции лично для нее. Губернатор Гонконга заявила, что она “держит дома кучи наличных денег” потому что ни один банк из-за санкций не хочет работать с ее счетами. Потому свою зарплату губернатор Гонконга получает в кассе наликом. Это эквивалент примерно $55 000 в месяц – наличными.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55113149

Напоминаю: Гонконг – это один из крупнейших финансовых центров планеты. Китайские (континентальные) и гонконгские банки (по активам) – в топ-10 планеты. Помогло это решить проблему с санкциями? Нет, не помогло. Унизительно ли это для Пекина? Безусловно. Причем это публичное унижение, на международном уровне, что официальный Пекин очень сильно не любит.

Отсюда два возможных вывода. Вывод “Россия и Китай – криптоколонии, которые Вашингтон может в любой момент поставить на колени отключением от доллара, смотрите на Крым и Гонконг” – соберет клики и лайки, но будет глупым.

Вывод “создание параллельных финансовых систем – дорогое, сложное и небыстрое дело даже для мощной китайской экономики” – скучнее, но ближе к реальности.

Кстати, бонусом можно еще и сделать вывод о том откуда у некоторых сил очевидный хейт к АКБ Россия, где (не только) Путин получает зарплату на карточку. Как там шутил Джордж Буш про врагов Америки? “Они нас ненавидят за нашу (лол) свободу”? Ну вот Путина ненавидят за предусмотрительность. Петербург – не Гонконг. И это хорошо.

Коварство американских санкций состоит ещё и в том, что они мешают техническому прогрессу в России и Китае, замедляя переход с наличных на безналичные расчёты (напомню, что под санкциями находятся не только отдельные лица, но и многие компании).

Единственный хороший выход из этой ситуации – это всё-таки выстраивание, пускай медленное и постепенное, полностью независимой от США финансовой инфраструктуры.

3. В Москве есть небольшой мост, табличка на котором гласит, что он построен на деньги жителей. Расположен он в парке 50-летия Октября, недалеко от метро «Проспект Вернадского»:

https://wikimapia.org/37539311/ru/Народный-мост

Интересно, как именно собирали деньги на мост, кто именно жертвовал на стройку. Как, вообще, жителям пришла в голову идея соорудить мост на свои вместо того, чтобы требовать моста у местных властей?