 

“Чем больше детей – тем стройнее мама”. Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой

11.12.2020, 20:58, Новости дня

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина, которая 28 октября в третий раз стала мамой, показала в Instagram, как выглядит на 12-й день после родов.

На опубликованном снимке супруга ведущего демонстрирует оголенный живот, подвернув футболку.

“Живот и полет нормальный”, – подписала она фото.

“Как? Это чудо!” – отреагировали на фото фолловеры.

“Чем больше детей – тем стройнее мама! Некогда кушать и некогда сидеть без дела”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

“Как ничего и не было”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, которого назвали Александром. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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