 

Джонсон допустил, что Британии не удастся заключить соглашение с ЕС

11.12.2020, 20:58, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что существует “большая вероятность” того, что Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с ЕС после Brexit. Об этом он заявил во время выступления в Брюсселе, сообщает BBC.

Джонсон заверил, что британские переговорщики, которые ранее возобновили переговоры со своими коллегами из ЕС в Брюсселе, “сделают все возможное”, чтобы достичь соглашения.

Но вместе с тем, он отметил, что “сейчас самое время” для компаний и людей подготовиться к тому, что это соглашение может и не состояться.

Джонсон также добавил, что Великобритания должна подготовиться к “австралийскому варианту” отказа от соглашения о свободной торговле с ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз “отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев”. В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по “жесткому сценарию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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