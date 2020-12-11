НБУ изменил структуру. Рожковой подчинили финансово-административный блок

11.12.2020, 20:58, Новости дня

Правление Нацбанка Украины приняло решение о частичном изменении распределения вертикалей подчинения. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 11 декабря.

“Финансово-административный и операционный блоки с сегодняшнего дня подчиняются первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой. В состав этих блоков теперь отнесен департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка”, – отметили в сообщении.

К вертикали “Монетарная стабильность”, руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, регулятор присоединил департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали “Рыночные операции”, которая остается под управлением замглавы НБУ Юрия Гелетия, присоединен департамент методологии регулирования деятельности банков.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали “нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде”. По данным “Интерфакс-Украина”, Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. “Ничего крамольного, что бы шло вразрез с “генеральной линией партии”, не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось “ночью нагло топором”, – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью “Интерфакс-Украина”, вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что “некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды”.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ “педагогическими” и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. “Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем”, – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

21 октября “Экономическая правда” со ссылкой на источники в НБУ сообщила, что Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Из подчинения Рожковой вывели шесть департаментов НБУ, которые являются ключевыми для надзора за банковским рынком, и передали ей три подразделения, которые “не играют существенного значения в регулировании банков”.