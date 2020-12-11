Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

11.12.2020, 20:42, Новости дня

Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Президент США Дональд Трамп обещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето, передает ТАСС.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ. Законодатели уже заявили о готовности сократить свои рождественские каникулы ради этого. Проект оборонного бюджета общим объемом свыше 740 млрд долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики – 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд долларов.

Между тем в пятницу стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.