Для посетителей кафе и гостиниц Подмосковья ввели требования по тестированию на COVID

11.12.2020, 20:42, Новости дня

Посетители кафе, ресторанов и развлекательных организаций в Подмосковье в период с 31 декабря по 10 января должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

«С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания (…) только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте правительства региона. Тест на коронавирус методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА – не ранее чем за пять.

До 20 декабря в регионе 23.00 до 6.00 мск запрещено посещать развлекательные мероприятия «Приостановить… по 20 декабря 2020 года (включительно) посещение гражданами с 23 часов 00 минут по 06 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», – сказано в документе.

Кроме того, жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции с 14 декабря. Ранее этот режим был обязательным. Дистанционное обучение для студентов колледжей и вузов в Подмосковье продлено до 12 января, проездные студентов и пенсионеров будут заблокированы до этой даты.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 585 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. В Подмосковье выявлено 1370 случаев.