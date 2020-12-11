 

Лукашенко отказался считать себя диктатором

11.12.2020, 20:37, Разное

Белорусский лидер Александр Лукашенко, общаясь со своим личным журналистским пулом в президентском бункере, заявил, что отвергает, когда его называют диктатором. Он назвал себя «президентом всех белорусов» с беспрецедентной поддержкой в стране и во всём мире, а также перечислил, чем отличается от диктатора.

Глава государства отвечал на вопрос своего старшего сына Виктора, возглавляющего белорусское государственное информационное агентство – тот поинтересовался, как президент относится к «грязным, лживым, глубоко потрясающим и возмущающим весь белорусский народ измышлениям внешних и внутренних врагов о том, будто бы в стране установилась диктатура клана Лукашенко».

«Ну какой я диктатор? Это бред, конечно, я такое всерьёз не воспринимаю. Диктатор — это когда набрал на выборах три процента, но вцепился за власть, оппонентов пересажал и народ силовиками стращает. Я, в отличие от таких персонажей, пользуюсь всенародной поддержкой, что показали выборы. За меня и митинги выходят, все видели. Всенародной поддержкой, если не всемирной, будем честны. Без ложной скромности подчеркну, что иногда я ощущаю себя не только президентом нашей Республики, но и президентом всех белорусов на планете, живущих у нас или не у нас, живших когда-то и тех, кто будет жить в будущем», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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