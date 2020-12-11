Мясников оценил влияние беременности на тяжесть течения коронавируса

11.12.2020, 20:16, Разное

Доктор Александр Мясников рассказал, что коронавирус может спровоцировать развитие осложнений при беременности. У таких пациенток увеличивается риск наступления преждевременных родов или же выкидыша.

В то же время сама беременность не является одним из факторов для тяжелого протекания COVID-19. Когда жительница вынашивает малыша, то защитные свойства организма ослабевают. В результате повышается риск возникновения различных болезней. Сделать иммунитет крепче поможет правильное питание и витамины, последние должен назначить врач. Коронавирус не проникает через плаценту к плоду.

Беременным пациенткам, зараженным COVID-19, разрешается делать кесарево сечение, если отсутствуют иные противопоказания. Если молодая мама получила позитивный тест на коронавирус, то рекомендуется проверить и младенца. Через грудное молоко инфекция не передается.

Сейчас многих беременных волнует вопрос вакцинации. Мясников не рекомендуют делать инъекцию, поскольку воздействие лекарственного средства на женщин в «положении» еще изучается.