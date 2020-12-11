 

Мясников оценил влияние беременности на тяжесть течения коронавируса

11.12.2020, 20:16, Разное

Доктор Александр Мясников рассказал, что коронавирус может спровоцировать развитие осложнений при беременности. У таких пациенток увеличивается риск наступления преждевременных родов или же выкидыша.
В то же время сама беременность не является одним из факторов для тяжелого протекания COVID-19. Когда жительница вынашивает малыша, то защитные свойства организма ослабевают. В результате повышается риск возникновения различных болезней. Сделать иммунитет крепче поможет правильное питание и витамины, последние должен назначить врач. Коронавирус не проникает через плаценту к плоду.

Беременным пациенткам, зараженным COVID-19, разрешается делать кесарево сечение, если отсутствуют иные противопоказания. Если молодая мама получила позитивный тест на коронавирус, то рекомендуется проверить и младенца. Через грудное молоко инфекция не передается.

Сейчас многих беременных волнует вопрос вакцинации. Мясников не рекомендуют делать инъекцию, поскольку воздействие лекарственного средства на женщин в «положении» еще изучается.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / «Это очень больно»

18.10 / Власти США казнят женщину впервые за последние 60 лет

11.11 / В Москве ограничат работу развлекательной и спортивной индустрии

13.08 / Тео Мудакис: Русская вакцина

14.08 / Мнение: Всё, понравился – делай справку на венерические…

07.10 / Сорвавшие крупный джекпот братья рассказали о секрете везения в лотерее

01.09 / Уши тех, кто сажал Котова, торчат в деле Галяминой

02.07 / В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

27.11 / Песков объяснил появление Путина на людях без маски

23.07 / Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска