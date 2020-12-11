Ученые: В дни рождения хирургов смертность пациентов на 1,3% выше

11.12.2020, 20:16, Разное

Ученые из США после проведения исследования установили, что в дни рождения хирургов смертность пациентов намного выше, если сравнивать с теми, кто перенес операцию в другое время. Эксперты задались цель выяснить, связана ли эта статистика с личными праздниками медиков.

Исследование ученых основывалось на репрезентативной на национальном уровне информации Medicare, которая касалась пожилых американцев. Они изучили показатели смертности пенсионеров в возрасте 65-99 лет в течение месяца после проведения хирургического вмешательства. Все испытуемые перенесли неотложную операцию в период 2011-2014 годов. Также специалисты сопоставили дату рождения хирургов, проводящих операцию, с днем ее проведения. В результате были проанализированы 980 тысяч медицинских процедур с участием почти 50 тысяч врачей. Именинниками в день операции были около 2 тысяч хирургов. Смертность среди пациентов, оперируемых в эти даты, была 6,9%, что на 1,3% выше, чем у тех, кто ложился на операционный стол в другие дни года.

Американские исследователи считают, что хирурги в дни личных праздников часто отвлекаются на эти события, которые не имеют отношения к их профессиональной деятельности. Кроме этого, другие исследования показали, что врачей в операционной могут отвлекать шум, проблемы с медицинским оборудованием или личные разговоры.