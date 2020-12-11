Ученые назвали неожиданный способ защиты мозга от деменции

11.12.2020, 20:16, Разное

Исследователи США рассказали о неожиданном способе профилактики деменции. Они заявляют, что необходимо употреблять красное вино и сыр, чтобы защитить мозг.

Деменция – состояние, отражающее прогрессирующие с течением времени ухудшения в работе мозга. Специалисты считают деменцию основным фактором, который угрожает благополучию людей в зрелом возрасте. Лекарственных препаратов от заболевания нет, а профилактика считается единственным методом избежать появления слабоумия.

Ученые предполагают, что снизить риск деменции помогут продукты питания, так как еда влияет на остроту познания в последние годы жизни. Опыты, которые провели специалисты, показали, что для предотвращения понижения когнитивных функций можно пить красное вино и есть сыр. Результат исследования опубликовали в Journal of Alzheimers Disease.

Ученые интересовались потреблением фруктов и сухофруктов, овощей и салатов, приготовленных овощей, рыбы, сыров, птицы, мяса, хлеба, напитками кофе и чая, сидра и пива, белого и красного вина, ликеров и шампанского. Они собрали информацию о 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Все участники проходили Fluid Intelligence Tese (FIT) – анализа, вызывающего способность людей думать «на лету».

В итоге исследователи сделали нежданный вывод, который свидетельствует о полезности вина и сыра. Если каждый день употреблять их умеренно, то можно снизить возрастные когнитивные проблемы и улучшить умственные способности в зрелом возрасте. Благодаря опыту было установлено, что на качество когнитивных функций положительно влияет употребление баранины. Но исследователи пока не знают, как именно продукты могут защитить мозг от деградирования и появления деменции.