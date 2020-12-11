 

Ученые выяснили, какие животные наиболее чувствительны к SARS-Cov-2

11.12.2020, 20:14, Разное


1
минута

Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, из разных стран начали поступать сообщения о случаях заболевания животных. Были зафиксированы случаи инфицирования кошек, собак, тигров и львов в зоопарках, а вскоре вспышки SARS-Cov-2 начались на норковых фермах, что привело к уничтожению миллионов зверьков. Как выяснилось, норки могут заразиться коронавирусом и передать ее не только своим собратьям, но и людям. Поэтому необходимо собрать как можно больше данных о чувствительности различных видов животных к коронавирусу, особенно тех, которые живут рядом с человеком, считают авторы нового исследования.

С помощью компьютерного моделирования ученые проверили, как соединяется шиповидный S-белок коронавируса с рецептором ACE2 на поверхности клеток у людей и девяти различных видов животных и птиц. Результаты показали, что прочнее всего шиповидный белок патогена связывается с ACE2 людей, хорьков, кошек, собак и цивет. В то же время у мышей, кур и уткок связывагние вирус с рецептором намного слабее. 

Авторы также выяснили, что человеческие варианты ACE2 демонстрируют разную стабильность связывания с коронвирусом. Это может быть ответом на вопрос, почему у одних людей появляются серьезные симптомы COVID-19, у других при прочих равных наблюдается легкое течение заболевания или бессимптомное носительство вируса.

Сейчас исследователи сосредоточились на том, чтобы сконструировать мини-белки из человеческого ACE2, чтобы «отвлечь» патоген от проникновения в клетки, тем самым предотвратив заражение.

Отметим, что в настоящий момент российские ученые создают вакцины от COVID-19 для животных. Препарат разрабатывают специалисты Федерального центра охраны здоровья животных, и сегодня в Россельхознадзоре заявили, что вакцина будет зарегистрирована в конце января 2021 года. Она предназначена для звероводческих хозяйств, где в промышленных масштабах разводят норок. В Россельхознадзор уже поступили запросы из США, Сингапура и стран Европы на приобретение вакцины, информирует ведомство.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Просьба не паниковать: в годовщину дефолта 1998 года Центробанк проведёт учения

17.01 / Мнение: Отечественная оборонка — внешний лоск или реальная сила?

02.12 / Портрет второй волны

19.11 / Роспотребнадзор призвал на фоне пандемии отказаться от курения

16.11 / Житель Тюмени сломал девушке челюсть за отказ познакомиться

20.09 / Русскоязычные СМИ Латвии

26.07 / Ученые узнали, как мобилизуются иммунные клетки для борьбы с вирусами и бактериями

22.07 / Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

30.10 / Мнение: Прабабушка Владимира Высоцкого на портрете кисти отца Пастернака

17.08 / В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска