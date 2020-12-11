Ученые выяснили, какие животные наиболее чувствительны к SARS-Cov-2

11.12.2020, 20:14, Разное



1

минута

Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, из разных стран начали поступать сообщения о случаях заболевания животных. Были зафиксированы случаи инфицирования кошек, собак, тигров и львов в зоопарках, а вскоре вспышки SARS-Cov-2 начались на норковых фермах, что привело к уничтожению миллионов зверьков. Как выяснилось, норки могут заразиться коронавирусом и передать ее не только своим собратьям, но и людям. Поэтому необходимо собрать как можно больше данных о чувствительности различных видов животных к коронавирусу, особенно тех, которые живут рядом с человеком, считают авторы нового исследования.

С помощью компьютерного моделирования ученые проверили, как соединяется шиповидный S-белок коронавируса с рецептором ACE2 на поверхности клеток у людей и девяти различных видов животных и птиц. Результаты показали, что прочнее всего шиповидный белок патогена связывается с ACE2 людей, хорьков, кошек, собак и цивет. В то же время у мышей, кур и уткок связывагние вирус с рецептором намного слабее.

Авторы также выяснили, что человеческие варианты ACE2 демонстрируют разную стабильность связывания с коронвирусом. Это может быть ответом на вопрос, почему у одних людей появляются серьезные симптомы COVID-19, у других при прочих равных наблюдается легкое течение заболевания или бессимптомное носительство вируса.

Сейчас исследователи сосредоточились на том, чтобы сконструировать мини-белки из человеческого ACE2, чтобы «отвлечь» патоген от проникновения в клетки, тем самым предотвратив заражение.

Отметим, что в настоящий момент российские ученые создают вакцины от COVID-19 для животных. Препарат разрабатывают специалисты Федерального центра охраны здоровья животных, и сегодня в Россельхознадзоре заявили, что вакцина будет зарегистрирована в конце января 2021 года. Она предназначена для звероводческих хозяйств, где в промышленных масштабах разводят норок. В Россельхознадзор уже поступили запросы из США, Сингапура и стран Европы на приобретение вакцины, информирует ведомство.